Recordkampioen richt vizier op PSV: ‘We willen altijd meer’

In de Wit-Russische hoofdstad Minsk werd er op 26 november van het afgelopen jaar al voorzichtig naar de champagne gelonkt, toen de plaatselijke voetbalclub Dinamo in de 96e minuut alsnog een mokerslag uitgedeeld kreeg. De manschappen van Sergei Gurenko hadden met een 4-1 overwinning FC Vitebsk gedaan wat er van hen verwacht werd en leken op weg om de meer dan een decennium aanhoudende dominantie van BATE Borisov eindelijk te doorbreken. De regerend landskampioen stond zelf immers met nog twaalf minuten op de klok met 3-1 achter tegen FC Gorodeya, waardoor er voor Dinamo geen vuiltje aan de lucht leek. Een benutte strafschop van Vitali Rodionov en een goal diep in blessuretijd van Mirko Ivanic beslisten echter anders.

Door Robin Bruggeman

Het 3-3 gelijkspel dat BATE dankzij deze twee late doelpunten uit het vuur sleepte was namelijk genoeg om Dinamo op onderling resultaat voorbij te gaan, waardoor de club uit het noordoosten van het land voor de twaalfde keer op rij de beste van Wit-Rusland was. De in 1973 opgerichte voetbalvereniging, vernoemd naar de Borisov Automobiel en Tractor Electronica-fabriek, is in het afgelopen ruime decennium bezig aan een ongekende strafexpeditie in de Wit-Russische Vysheshaya Liga met ieder jaar een landstitel sinds 2006. Inclusief kampioenschappen in 1999 en 2002 is BATE met veertien landstitels in totaal ruimschoots de recordhouder, aangezien runner-up Dinamo niet verder komt dan zeven kampioenschappen.

De binnenlandse dominantie van BATE leidt ertoe dat de club zich elk seizoen Europees kan manifesteren en gepokt en gemazeld is in het voorrondevoetbal in de Champions League en Europa League. De Wit-Russen waren de afgelopen tien seizoenen vijf keer op rij van de partij in de groepsfase van de Champions League en vinden nu in de Nederlandse landskampioen PSV de laatste horde op weg naar een nieuwe deelname aan het hoofdtoernooi van het miljardenbal. In een eerder stadium werd al afgerekend met HJK Helsinki en in de vorige ronde moest ook Qarabag FK eraan geloven. Na een 0-1 overwinning in Azerbeidzjan was afgelopen week een 1-1 gelijkspel in eigen huis genoeg voor een plekje in de play-offs van de Champions League.

Huidig PSV'er Nick Viergever speelde acht jaar geleden met AZ in de Europa League tegen BATE. De uitwedstrijd werd toen met 4-1 verloren, terwijl er thuis met 3-0 werd gewonnen.

De laatste keer dat de ploeg door wist te stoten naar de groepsfase van het belangrijkste Europese clubtoernooi was in het seizoen 2015/16, toen de Wit-Russen ondanks een thuisoverwinning op AS Roma roemloos laatste werden in een groep met i Giallorossi, Barcelona en Bayer Leverkusen. De afgelopen jaren werd BATE dus veroordeeld tot het spelen van Europa League en vorig seizoen kende men wederom weinig geluk met de loting: Arsenal bleek een flink maatje te groot en ook Rode Ster Belgrado en 1. FC Köln eindigden uiteindelijk boven de ploeg van de huidige trainer Alyaskey Baga.

De oefenmeester, die na een periode van zeven jaar als assistent vanaf juni van dit jaar zelf de scepter zwaait in de Borisov Arena, zal er echter alles aan willen doen om weer eens deel te kunnen nemen aan de Champions League en afgaande op de resultaten in eigen land staat BATE er momenteel goed voor. De competitie in Wit-Rusland loopt van april tot november waardoor Baga halverwege het seizoen de beschikking heeft over een uitstekend op elkaar ingespeelde ploeg. In eigen land gaat BATE met zeventien wedstrijden en een voorsprong van zeven punten op Dinamo weer ouderwets aan kop, al heeft de uitdager nog wel een wedstrijd te goed.

Ivanic is momenteel met zes doelpunten de topscorer bij de regerend landskampioen en de international van Montenegro en lijkt ook man die voor het meeste gevaar zal gaan zorgen tegen PSV. De selectie van BATE bestaat verder vooral uit Wit-Russen en een enkele Serviër, al werden er onlangs met de Fransman Hervaine Moukam en Ugandees international Kizito ook twee potentiële verrassingen binnen gehengeld. Laatstgenoemde wordt voor een seizoen gehuurd van het Roemeense FC Politehnica Iasi en hoopt in Borisov Champions League-voetbal te kunnen spelen: “Ik had verschillende aanbiedingen op tafel liggen. Er is geen moment in mijn Europese loopbaan geweest dat ik niet om het kampioenschap en deelname aan de groepsfases van een groot toernooi heb moeten strijden, maar BATE is een ander verhaal”, reageerde de 24-jarige aanvaller opgetogen via de officiële kanalen van zijn nieuwe werkgever.

Aliaksandr Hleb, voormalig middenvelder van Arsenal en Barcelona, is op zijn 37e nog altijd actief bij BATE.

Kizito komt bij BATE een ploeggenoot tegen die ook bij de meeste andere voetbalvolgers wel een belletje zal doen rinkelen, aangezien de 37-jarige Aliaksandr Hleb alweer bezig is aan zijn vijfde dienstverband bij de club waar hij een deel van zijn jeugdopleiding genoot. Kizito kijkt ernaar uit om samen te spelen met de voormalige middenvelder van Arsenal en Barcelona: “Ik ben sinds mijn jeugd al een fan van Barça en ik probeer geen wedstrijd te missen. Ik heb de wedstrijden die drie jaar geleden tegen BATE werden gespeeld natuurlijk ook gezien. Daarnaast speelt er hier met Hleb natuurlijk een bekende speler. Ik kan me nog herinneren dat ik vroeger zijn spel bij Arsenal bewonderde. De Londenaren hadden toen een geweldig team, het is mooi dat ik Hleb binnenkort kan ontmoeten.”

Aangezien de competitie wegens een zomerstop stilligt tot 25 augustus zou Kizito weleens zijn officiële debuut kunnen beleven tegen PSV, dat dinsdagavond op bezoek komt in Borisov. De Eindhovenaren zullen daar een tot op het bot gemotiveerde tegenstander treffen, die de goede lijn van de uitschakeling van Qarabag door wil trekken: “We zijn erg blij met het resultaat en de deelname aan de volgende ronde van de Champions League. De twee wedstrijden met de Azerbeidzjanen waren moeilijk, maar hoe er gespeeld werd, wat er goed ging en wat niet, maakt nu niet meer uit. Het belangrijkste is dat we onze taak hebben volbracht. Nu gaan we ons voorbereiden op nieuwe interessante confrontaties met het Nederlandse PSV. We zijn al verzekerd van Europees voetbal in de herfst (in de Europa League, red.), maar we willen altijd meer!”, waarschuwt aanvaller Nikolai Sihnevich.