Napoli heeft eindelijk beet en haalt doelman weg uit Premier League

David Ospina is speler van Napoli. Arsenal meldt via de officiële kanalen dat de doelman vertrekt uit Londen, waar de Colombiaan derde keus was geworden achter Petr Cech en aankoop Bernd Leno. Napoli huurt Ospina in eerste instantie van de Londenaren, maar de Italianen hebben bij de deal een optie tot koop afgedwongen.

Naar verluidt betaalt Napoli een miljoen euro om de Colombiaans international te huren van the Gunners. Als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, zoals bijvoorbeeld een landstitel voor i Partenopei, wordt de deal automatisch permanent gemaakt, zo claimde Sky Italia. Met de transfer komt voor Ospina een einde aan vier jaar dienstverband bij Arsenal.

De sluitpost, die officieel nog tot medio 2020 vastligt bij Arsenal, kwam in de zomer van 2014 over van OGC Nice voor een bedrag van vier miljoen euro. De negentigvoudig international wist een goede indruk te maken op het WK in Brazilië, maar in het shirt van Arsenal kon Ospina niet altijd imponeren. Voormalig manager Arsène Wenger posteerde Ospina regelmatig op de bank.

In totaal speelde Ospina 70 wedstrijden voor de club van manager Unai Emery en moest daarbij 76 tegentreffers incasseren. Napoli was naarstig op zoek naar een doelman, nadat Alex Meret ernstig geblesseerd raakte. Simon Mignolet en Guillermo Ochoa van respectievelijk Liverpool en Standard Luik waren ook in beeld, maar de keus is dus gevallen op Ospina.