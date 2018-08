Luxeprobleem leidt tot oorlog in Den Bosch: ‘Het gaat er wat feller aan toe’

Kakhi Jordania is sinds enkele weken eigenaar van FC Den Bosch en de 24-jarige zoon van voormalig Vitesse-eigenaar Merab Jordania heeft ambities met de club uit Noord-Brabant. De jonge Georgiër heeft in negen dagen tijd acht spelers naar De Vliert gehaald en dat zorgt voor een nieuw elan bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

Onder anderen Stefano Beltrame, Stefan Velkov, Rauno Sapinnen, Julián Marchioni en Nicolás Romat zijn dit seizoen te bewonderen in het shirt van Den Bosch, een gegeven waar trainer Wil Boessen erg blij mee is. "We hebben altijd moeten werken met onmogelijkheden. Nu hebben we juist een luxeprobleem", zegt de 54-jarige oefenmeester in gesprek met de NOS.

"Ik heb gezegd dat de oorlog begonnen is. Uiteindelijk moet iedereen knokken voor zijn plek. Je moeten maar laten zien dat ze beter zijn dan wat we hebben. Iedereen moet knokken voor zijn plek." Aanvoerder Danny Verbeek is eveneens content met de extra concurrenten. "Het gaat er wat feller aan toe op de training en ik denk dat we dat ook nodig hadden. Ik ben een tijdje weg geweest en ik zag dat dat de club langzaam aan het afglijden was."

"Het was wel duidelijk dat er iets moest gebeuren. Ik hoop dat dit een stap in de goede richting is", aldus Verbeek. Boessen geeft aan dat men bovenin wil meedraaien in de Keuken Kampioen Divisie en dat er wordt gemikt op een een play-offplek. "Ik denk dat als we in de winterstop niet op koers liggen, er nog meer spelers bijkomen", aldus de trainer.