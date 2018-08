‘Ik heb besloten nog vele jaren bij Atlético te blijven en dit is waarom’

Real Madrid reeg de prijzen de afgelopen jaren aaneen, maar in finales blijkt stadsgenoot Atlético Madrid soms nog te sterk. In de laatste drie verloren finales was Atlético steeds de tegenstander en daar is trainer Diego Simeone trots op. Van zulke overwinningen worden los Colchoneros sterker, zegt Simeone na de zege in de Europese Supercup.

"Real had al sinds 2000 niet meer verloren in een finale van een Europees toernooi. In de vorige finales tegen Real zaten kleine dingen tegen, waardoor we niet wonnen", doelt Simeone onder meer op de Champions League-finale van 2016, die na strafschoppen verloren ging. "Maar we hebben ze al verslagen in de finale van de Copa del Rey (2013, red.) en de Supercopa (2014) en nu ook in Europees verband. Hier worden we sterker van."

Atlético kwam in Tallinn op voorsprong via een kanonskogel van Diego Costa, waarna Real Madrid zich oprichtte met doelpunten van Karim Benzema en Sergio Ramos. Door toedoen van Diego Costa kwam er toch een verlenging aan te pas, waarin Saúl Ñíguez en Koke de eindstand op 2-4 bepaalden. "Diego Costa had een fantastische avond. Hij maakt ons een betere ploeg. Na de 2-2 gingen we er steeds meer in geloven", aldus Simeone.

Antoine Griezmann, die iets minder dan een uur op het veld stond, vindt de overwinning het bewijs dat hij een goede keuze maakte door in Madrid te blijven. Eerder deze zomer tekende de Fransman bij tot medio 2023, ondanks interesse van Barcelona. "Ik heb het volledige vertrouwen in deze club en in trainer Diego Simeone. Ik heb het besluit genomen om hier nog vele jaren te blijven en dit is waarom. We pakken prijzen. Deze overwinning is het gevolg van hard werk. De wisselspelers hadden een impact en ik ben heel blij met het resultaat", aldus de kersverse wereldkampioen in gesprek met Marca.