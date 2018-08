‘Absolute buitenkans’ voor FC Utrecht: Letschert staat voor rentree

Timo Letschert staat voor een rentree bij FC Utrecht. De Eredivisionist hoopt de verdediger een seizoen te huren van Sassuolo, zo meldt Voetbal International. De tijdelijke overgang zou 'op een haar na' al rond zijn. Eerder op de donderdag schreven diverse Italiaanse media al dat Letschert op weg was naar Stadion Galgenwaard: hij zou zijn kluisje al hebben uitgeruimd.

De mogelijke komst van de 25-jarige stopper is een 'absolute buitenkans' voor Utrecht, schrijft Voetbal International. In 2016 vertrok Letschert van Utrecht naar Sassuolo, voor een bedrag van 3,5 miljoen euro. Hij kreeg vier keer een basisplaats, totdat Letschert in oktober 2016 een schouderbreuk opliep. Die kwetsuur hield hem aan de kant in het restant van het kalenderjaar 2016. In zijn debuutseizoen zou hij slechts negen keer in actie komen en in de daaropvolgende jaargang ging het opnieuw mis, toen Letschert zijn kruisband afscheurde.

Door die blessure kwam Letschert vorig seizoen tot slechts zeven competitieduels. Zijn contract loopt nog twee jaar door, maar de geboren Purmerender mag vertrekken. Volgens het Algemeen Dagblad bedingt Utrecht waarschijnlijk een optie tot koop. Directeur voetbalzaken Jordy Zuidam kan de terugkeer van de voormalig jeugdinternational niet bevestigen, maar ontkent die ook niet en is naar eigen zeggen 'heel druk'.

Eerder deze zomer versterkte FC Utrecht zich met Simon Gustafson, Othman Boussaid, Leon Guwara, Jonas Arweiler, Maarten Paes, Nicolas Gavory, Joris van Overeem, Emil Bergström en Oussama Tannane. Als Letschert daarbij komt, wordt het druk in de achterhoede. Naar verluidt overweegt Ramon Leeuwin, die nu nog zeker is van een basisplaats, om een nieuwe club te zoeken. In mei werd Letschert overigens nog in verband gebracht met AZ.