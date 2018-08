‘Een 25-jarige speler van Man United lacht om de aanbieding van Bayern’

Julian Nagelsmann luidt de noodklok. De oefenmeester van TSG Hoffenheim, die vanaf volgend seizoen aan het roer staat bij RB Leipzig, ziet de sommen op de internationale transfermarkt alleen maar toenemen, terwijl Duitse clubs minder kapitaalkrachtig voor de dag komen. Nagelsmann verwacht dat het Duitse voetbal in de toekomst grote problemen gaat kennen.

“Een 25-jarige speler van Manchester United lacht om de aanbieding van Bayern München, want in een halfjaar tijd strijkt hij hetzelfde op in Engeland”, zegt Nagelsmann in het clubblad van Hoffenheim, geciteerd door onder meer Kicker. De jonge oefenmeester zegt dat men in de nabije toekomst nog meer nadruk moet leggen op het ontwikkelen van de jeugd.

“We moeten op nog vroegere leeftijd scouten. Daarbij hebben de clubs trainers nodig die deze jonge spelers ook gaan gebruiken. Dat is het financieringsmodel dat de Bundesliga heeft. Maar het blijft erg lastig om mee te gaan in de hoge transfersommen.” Nagelsmann redeneert dat men ook beter moet omgaan met de jeugdspelers en ze niet gelijk in het diepe moet gooien.

“Wanneer een jonge speler heel veel talent heeft en al naar een hogere leeftijdsgroep gaat, maakt dat ze uiteindelijk niet beter. Een goede speler van onder de zestien jaar kan misschien wel de beste zijn bij de Onder-19, maar hij zal zich niet vrij voelen en zich niet ontwikkelen, want hij moet zich aanpassen. De ontwikkeling dat spelers wereldsterren moeten zijn op negentienjarige leeftijd maakt ze geen topspelers, louter een knecht van het team.”