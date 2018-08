Lukaku verrast en overweegt op 27-jarige leeftijd te stoppen als Rode Duivel

Romelu Lukaku speelt met de gedachte om na het EK 2020 afscheid te nemen als international van België. De pas 25-jarige aanvaller vertelt aan Business Insider dat het in 2020 wellicht tijd is om plaats te maken voor een nieuwe generatie. Lukaku is met 40 doelpunten in 75 wedstrijden de topscorer aller tijden van het Belgisch elftal.

"Ik ben nu 25 en nog niet helemaal aan mijn top", verklaart de spits van Manchester United. "Ik beschouw elke speler dus nog als een concurrent voor mijn plaats bij de nationale ploeg. Ik wil dat voorlopig nog niet opgeven, maar ik denk er wel aan om te stoppen na het EK in 2020. Nog twee jaar en dan mogen ze mijn rol overnemen." Het onderwerp komt ter sprake als Lukau uitweidt over de staat van het Belgisch elftal. De verwachtingen zijn hoger geworden, merkt de aanvaller op.

"De lat ligt nu hoger voor de Rode Duivels", vertelt Lukaku, die na het EK 2020 slechts 27 jaar zal zijn. "België is het nu bij de start van een groot toernooi haast verplicht om de halve finales te halen. Voor minder gaan we niet meer." Volgens de scherpschutter komt er veel talent aan bij België, al vraagt hij zich af of de volgende generatie de drang heeft om 'voor het allerhoogste' te gaan. "Vandaag is het makkelijk om vanaf je dertiende tonnen geld te verdienen met voetbal, dus ik hoop dat mijn opvolgers even veel motivatie kunnen opbrengen."

In België wordt met verbazing gereageerd op het interview. Er is echter nog hoop dat Lukaku, die viermaal scoorde op het WK in Rusland, zich bedenkt. "Marouane Fellaini, Mousa Dembélé en Vincent Kompany lieten ook al doorschemeren dat ze na het WK definitief zouden stoppen met de nationale ploeg. Uiteindelijk zette nog niemand van hen officieel een punt achter zijn internationale carrière …", stipt Het Laatste Nieuws aan.