Ex-pupil haalt uit naar Pochettino: ‘Hij is achterbaks, heeft twee gezichten’

Younès Kaboul stond jarenlang onder contract bij Tottenham Hotspur, maar na de komst van Mauricio Pochettino was de verdediger snel vertrokken. In gesprek met France Football herhaalt de Fransman, tegenwoordig actief bij Watford, dat hij niet kon opschieten met de Argentijnse manager, simpelweg omdat laatstgenoemde opeens niet meer met de stopper kon communiceren.

“Een trainer waar het niet goed meeging was Pochettino”, begint de vijfvoudig international van Frankrijk, die in het begin ook aanvoerder was onder de manager. “Op het veld valt er niets verkeerds over hem te zeggen. Een hele goede trainer, met een filosofie en een manier van spelen die werkt. Op persoonlijk vlak is het tegenovergestelde het geval.”

“Hij is achterbaks, heeft twee gezichten. Hij zegt dan dingen tegen je en deed achter je rug om compleet het tegenovergestelde”, vervolgt de routinier. “Daar hield ik niet van en dat heb ik hem ook verteld. Dat was het.” Eind 2016 gaf Kaboul in een uitgebreid interview met de Daily Mail al aan dat hij niets begreep van de acties van Pochettino.

“De manager had totaal geen respect voor me. Toen ik Mauricio leerde kennen, hadden we een heel goede, menselijke relatie met respect van man tot man. Daarna is iets gebeurd en ik weet niet wat. Ik raakte geblesseerd en vervolgens sprak hij niet meer met me. Dat vond ik vreemd, want ik was zijn aanvoerder”, zo liet Kaboul eerder weten.