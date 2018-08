Sneijder: ‘Ronaldo gaat Juventus niet de Champions League bezorgen’

Juventus haalde in de laatste drie seizoenen tweemaal de finale van de Champions League, maar wist de trofee sinds 1996 niet meer te winnen. Daar moet dit seizoen verandering in komen, na de komst van onder meer Cristiano Ronaldo. Volgens Wesley Sneijder zal de Portugees er echter niet in zijn eentje voor zorgen dat Juventus de Cup met de Grote Oren binnensleept.

In gesprek met beIN Sports voorspelt Sneijder, die de prijs in 2010 won met Internazionale, dat Juventus komend seizoen niet aan het langste eind trekt. "Nee, ik denk het niet. Het gaat niet om maar één speler. Juventus heeft het de afgelopen jaren goed gedaan in de Champions League, maar het is niet alsof één speler alles gaat veranderen", benadrukt de spelmaker van Al-Gharafa. "Het is niet dat je de Champions League gaat winnen omdat hij in zijn eentje zó veel verandert."

Sneijder geeft aan dat er betere ploegen dan Juventus zijn. "Het zou me verbazen als ze geen kampioen worden in Italië, maar je hebt meer nodig om de Champions League te winnen", stelt de recordinternational van Oranje. Niettemin heeft Sneijder hoge verwachtingen van Ronaldo, die zaterdagavond kan debuteren in de uitwedstrijd tegen Chievo. "Ik denk zeker niet dat hij het moeilijk gaar krijgen in Italië", blikt Sneijder vooruit.

"Hij is een professional en heeft de kwaliteiten, dus ik ben ervan overtuigd dat hij zich snel gaat aanpassen. Hij gaat hoe dan ook slagen in de Serie A, ondanks dat het een andere competitie is dan LaLiga. Als hij snel kan wennen, dan wordt het makkelijk voor hem. Hij gaat mooie dingen laten zien", denkt de 34-jarige Utrechter. In 2009 verkaste Sneijder zelf van Real Madrid naar Internazionale en hij weet dus hoe het voetbal in beide competities zich tot elkaar verhoudt.

"Het grootste verschil is dat het in Italië alleen gaat om winnen. 1-0 is genoeg", legt Sneijder uit. "In Spanje is het voetbal technischer. Daar wil je mooi voetbal spelen en misschien wel drie, vier of vijf keer scoren. In Italië zijn ze blij met 1-0 en de drie punten."Deze maand begon Sneijder met Al-Gharafa aan het nieuwe seizoen; na twee duels staat de teller op drie punten. Zaterdag benutte Sneijder een penalty in de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Al-Sailiya