PSG heeft aankoop van 37 miljoen binnen: ‘Veel clubs wilden hem hebben’

Paris Saint-Germain heeft donderdagmiddag bevestigd dat Thilo Kehrer overkomt van Schalke 04. De regerend kampioen van de Ligue 1 telt naar verluidt 37 miljoen euro voor de verdediger, die een contract tot medio 2023 heeft ondertekend. Kehrer stond nog maar een jaar onder contract in Gelsenkirchen en gaat met rugnummer 4 spelen in het Parc des Princes.

Zaterdagavond bereikten Schalke en PSG overeenstemming over de miljoenendeal. Kehrer was al akkoord over een nieuw contract in Duitsland, maar zijn club kon het aanbod van PSG niet weigeren. "Deze transfersom, voor een speler die nog maar een jaar onder contract stond, heeft ons doen besluiten om 'ja' te zeggen", liet technisch directeur Christian Heidel zondag al weten. De komst van de 21-jarige Kehrer betekent dat de Fransen waarschijnlijk afzien van Jérôme Boateng van Bayern München.

Kehrer brak in 2016 door bij Schalke en speelde 44 competitieduels voor de club uit de Bundesliga. "We zijn heel blij om een speler met zijn kwaliteit te verwelkomen", zegt voorzitter Nasser Al-Khelaifi op de website van PSG. "Hij heeft in zijn carrière geleerd om op verschillende posities te spelen, zowel in de achterhoede als op het middenveld. Dat biedt veel opties voor onze trainer (Thomas Tuchel, red.), die hem goed kent. Veel grote clubs wilden Kehrer binnenhalen en hij maakte de keuze voor PSG."

De aankoop zegt dat zijn transfer hem emotioneert. "Ik teken met heel veel ambitie bij PSG. De kracht en aantrekkingskracht van het project van PSG zijn in heel Europa bekend. Ik kan me geen betere club voorstellen om mijn ontwikkeling bij voort te zetten. Ik ga samenwerken met ploeggenoten die enorm veel kwaliteiten hebben en met een trainer die het de afgelopen jaren heel goed heeft gedaan in Duitsland. Ik wil ook graag het Parc des Princes ontdekken: een van de legendarische stadions in het Europese voetbal."