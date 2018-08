FC Utrecht zorgt voor unicum met weerman: ‘Het is hartstikke relevant’

FC Utrecht heeft als eerste professionele voetbalclub een weerman aangetrokken. Voortaan verzorgt weerman Martin Jansen van RTV Utrecht vanuit Stadion Galgenwaard een weerbericht voor alle thuiswedstrijden in de Eredivisie. Zodoende kunnen supporters beter inschatten wat voor kleding ze bijvoorbeeld aan kunnen doen.

Ongeveer drie uur voor aanvang van een wedstrijd brengt de club een weerbericht naar buiten via Twitter, Facebook en Instagram. "Hoewel het misschien niet direct de meest logische combinatie lijkt, die tussen een voetbalclub en een weerman, vinden wij het heel prettig dat we vanaf nu voor onze thuiswedstrijden met een eigen weerbericht naar buiten kunnen treden", zegt Dick Teunen, Content Coördinator bij FC Utrecht.

"Het is voor potentiële wedstrijdbezoekers hartstikke relevant om te weten wat voor weer het die middag in Utrecht wordt. Doe ik een vest aan, of toch een shirt? Neem ik m’n poncho mee, of kan ik die thuislaten vandaag? Dat zijn vragen waarop weerman Martin op de mediakanalen van FC Utrecht het antwoord geeft", kondigt Teunen aan. De eerstvolgende thuiswedstrijd van FC Utrecht is zondag al: dan komt PEC Zwolle op bezoek.