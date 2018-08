‘Wanbeleid’ bij Feyenoord: ‘Dat zal ook de club zwaar treffen’

Tsjalle van der Burg is een bekende criticaster van het plan van Feyenoord om een nieuw stadion te bouwen. De econoom van de Universiteit Twente deelt in het Financieel Dagblad wederom zijn zorgen. “Feyenoord wil een bijzonder duur en waarschijnlijk onrendabel stadion bouwen, dat vooral door private partijen gefinancierd moet worden”, begint Van der Burg.

“Verrassend genoeg lijkt die financiering rond te komen, maar vermoedelijk zal het stadion vrij snel na de opening failliet gaan. En dat zal ook de club zwaar treffen”, zo stelt Van der Burg vast. Hij legt uit dat een zitplaats in het nieuwe onderkomen 2,1 keer duurder wordt dan een plek in de Johan Cruijff ArenA. “Terwijl het geen kostbaar akoestisch dak krijgt en in weinig parkeerplaatsen voorziet. Van alle clubstadions in Europa waarin vorig seizoen werd gespeeld, waren alleen die van Arsenal en Bayern München duurder.”

“Om mij onduidelijke redenen denkt de gemeente dat het stadion cruciaal is voor die gebiedsontwikkeling (Feyenoord City, red.). Gegeven deze visie wil de gemeente die ontwikkeling alleen mogelijk maken als ook het stadion wordt gebouwd. Voor bedrijven die opdrachten willen bij de realisatie van Feyenoord City, kan dit reden zijn het stadion mede te financieren.”

Van der Burg ziet het renoveren van De Kuip als alternatief. “Die kost, in de ambitieuze variant, 200 miljoen euro. Daarmee krijgt men ook 63.000 zitplaatsen, en dezelfde andere voorzieningen die voor het nieuwe stadion van 461 miljoen euro zijn gepland”, aldus Van der Burg, die spreekt over ‘wanbeleid van een omvang die in het Europese voetbal nog niet eerder is voorgekomen’.