Avdijaj verlaat Schalke 04 en keert terug in de Eredivisie

Donis Avdijaj is door Willem II overgenomen van Schalke 04. De Tilburgers maken via de officiële kanalen melding van de komst van de spits, die afgelopen halfjaar op huurbasis actief was bij Roda JC Kerkrade. De komst van de drievoudig international van Kosovo is verrassend, aangezien de 21-jarige aanvaller naar verluidt uit veel clubs kon kiezen.

Dat de toekomst van Avdijaj niet bij Schalke zou liggen, was al snel duidelijk. De club uit Gelsenkirchen wilde definitief afscheid nemen van de aanvaller. Na Aras Özbiliz, die wordt gehuurd van Besiktas, is Avdijaj de tweede aanvallende versterking voor Willem II deze zomer. De jonge aanvaller lag nog tot volgend jaar zomer vast bij de Bundesliga-club.

Vanuit Engeland kwamen de berichten dat onder meer Everton, Newcastle United en Huddersfield Town Avdijaj op de radar hadden staan, maar het is de vraag of de spits daadwerkelijk voor een transfer naar de Premier League stond. Avdijaj, eerder ook actief geweest voor Sturm Graz, tekent voor een seizoen bij de Eredivisionist, met een optie voor nog een jaar.

Technisch directeur Joris Mathijsen is blij met de komst van Avdijaj, zo laat hij weten op de clubsite: "Donis is ons opgevallen in de periode dat hij bij Roda JC speelde. Een paar weken geleden werden we op de hoogte gesteld dat hij Schalke mocht verlaten. We hebben toen contact met hem opgenomen en dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een contract."