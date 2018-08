Brands onthult spannende gesprekken met Barcelona: ‘Ik nam het risico’

Marcel Brands heeft de afgelopen transferperiode onder anderen Yerry Mina naar Everton weten te halen. De directeur voetbalzaken van de Premier League-club legt in gesprek met the Guardian in detail uit dat de mogelijkheid dat Manchester United er met de Colombiaanse verdediger vandoor zou gaan, niet tot uitspattingen aan de kant van Everton heeft geleid.

Gevraagd of er premies zijn betaald aan de zaakwaarnemers om United te verslaan, antwoordt Brands: “Nee, nee. Het was achter de schermen heel simpel. Ik deed een bod en Barcelona vroeg voor een totaal ander bedrag dat we nooit betaald zouden hebben”, aldus Brands, die 30,25 miljoen betaalde voor Mina. “Toen zeiden ze: ‘Oké, we wachten tot het einde van de transfermarkt.’”

“We hebben ons bod nooit veranderd. Het was een beetje een gok, want iedereen schreef over Manchester United en Barcelona gebruikte dat, zaakwaarnemers gebruikten dat, iedereen gebruikte dat. Ik weet niet precies of Manchester United meedeed. De speler zei constant tegen me: ‘Ik wil naar Everton.’ Dat was geweldig voor ons, maar je weet het nooit als Manchester United 170.000 euro per week meer gaat bieden. Iedere speler wil dat wel hebben.”

“Ik weet niet of Manchester United meedeed, maar Barcelona maakte daar natuurlijk gebruik van. Ze zeiden tegen me: ‘Manchester United komt eraan.’ Ik weet niet of het waar is, maar ik nam het risico. Maar na het weekend voordat de transfermarkt op slot ging, had ik er vertrouwen in”, aldus Brands, die naast Mina ook Lucas Digne en André Gomes oppikte bij Barcelona.

“Ik vroeg naar Gomes, maar ze zeiden ‘nee’. Hij was alleen te koop. Ik wist wat de prijs was, maar in eerste instantie was dat niet mogelijk voor ons. Toen raakte hij in de voorbereiding geblesseerd en begonnen we weer te praten. Ik ging terug naar Barcelona om te vragen of het een optie was hem te huren. Eerst waren ze niet zo blij, maar uiteindelijk kwamen ze bij mij terug en zeiden dat het mogelijk was.”