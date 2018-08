Duitsland maakt vrije val en nadert Oranje; Frankrijk nieuwe nummer één

Frankrijk voert de FIFA-ranking momenteel aan. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps wist deze zomer wereldkampioen te worden door in de finale af te rekenen met Kroatië. Door de goede prestaties van les Bleus is het Europese land de nieuwe nummer één in de wereld, zo blijkt uit de lijst van de wereldvoetbalbond.

Frankrijk stijgt dankzij de WK-winst van de zevende naar de eerste plek op de lijst van de FIFA. Het verschil met nummer twee België, dat derde werd in Rusland door in de troostfinale te winnen van Engeland, bedraagt drie punten. Duitsland, dat in 2014 in Brazilië wereldkampioen werd, maakt een vrije val op de ranglijst, zo blijkt.

De manschappen van Joachim Löw konden het niet bolwerken en werden in de groepsfase al uitgeschakeld. Duitsland verlaat zodoende de eerste plek en is nu terug te vinden op de vijftiende stek, slechts twee plekken hoger dan Nederland, dat zijn plek behoudt. Door het goede WK zijn Rusland (no. 49, stijgt 21 plekken) en Kroatië (no. 4, stijgt 16 plekken) enkele plekken gestegen op de ranglijst.