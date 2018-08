‘Cristiano Ronaldo gaat ook in de Serie A vlammen’

Betweters bestaat deze zomer 10 jaar en dat moet gevierd worden! In het nieuwe seizoen zie je daarom niet alleen de vertrouwde gezichten van Hugo & Koert, maar ook twee nieuwe gezichten. Jeffrey Sam-Sin en Dave van Nielen presenteren namelijk de nieuwe show #KoningsKoppel. Twee vrienden met een ongezouten mening over spelers, trainers en randzaken in zowel binnen- als buitenland! Van de linksback van Torino tot aan de wissels van Erik ten Hag en het kapsel van Bas Nijhuis: het KoningsKoppel ontgaat niets! In de eerste aflevering o.a. aandacht voor speelronde 2 van de Eredivisie. Haalt PSV weer uit tegen Fortuna Sittard en kunnen Feyenoord en Ajax zich herstellen na het puntverlies van vorige week? Verder ook de start van La Liga en Serie A: gaat Cristiano Ronaldo ook in Italië vlammen?