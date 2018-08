Verbazing over Boëtius: ‘Ik heb me doodgelachen om die gozer’

Jean-Paul Boëtius heeft zichzelf in de nesten gewerkt bij Feyenoord. Nadat de vleugelaanvaller eerder weigerde om mee te trainen na een oefenwedstrijd tegen Fenerbahçe trok hij afgelopen weekend weer de aandacht door in het uitduel met De Graafschap (2-0) binnen enkele seconden twee gele kaarten te pakken. Ruben Schaken is verbaasd over de acties van Boëtius de laatste tijd.

“Ik heb drieënhalf jaar met hem gespeeld, maar nooit dit gedrag bij hem gezien”, zegt de oud-voetballer in een interview met de Volkskrant. “Er moet een reden voor zijn. Misschien iets in de privésfeer, misschien is hij ergens over gefrustreerd. Hij was juist geduldig en begripvol als hij een keer op de bank zat. Bleef hartstikke nuchter en vrolijk”, memoreert Schaken.

"Ik heb me doodgelachen om die gozer. Hij moet gewoon heel snel een grote jongen worden, ook mentaal. Ik geef hem nog niet op”, besluit Schaken. Trainer Giovanni van Bronckhorst liet woensdag tijdens de persconferentie zijn teleurstelling blijken over het gedrag van Boëtius: “Het wordt een moeilijk verhaal voor Jean-Paul. Meer wil ik er niet over zeggen.”

Naar verluidt staat Feyenoord open voor een vertrek van de 24-jarige aanvaller, die nog tot medio 2020 vastligt in De Kuip. In de zomer van 2017 keerde Boëtius terug bij Feyenoord, nadat de club anderhalf miljoen euro betaalde aan FC Basel. Tot op heden heeft de vleugelaanvaller 136 wedstrijden voor de Rotterdamse club gespeeld, waarin hij 26 goals en evenzoveel assists produceerde.