Vrienden uit Madrid zoeken confrontatie: ‘Dat is ook wat je hebt gezien’

Atlético Madrid won woensdagavond de Europese Super Cup door Real Madrid met 2-4 te verslaan. Diego Costa deed van zich spreken in de burenruzie in Tallinn, aangezien hij twee keer scoorde. De spits van los Colchoneros vocht ook pittige duels uit met Sergio Ramos, maar hij beschouwt de verdediger nog altijd als een goede vriend.

“Hij is een fantastische speler”, reageert de aanvaller van Atlético op de site van de UEFA. “We zijn vrienden, maar op het veld zijn we minder vriendelijk naar elkaar toe. We zeiden op het veld al dat we moeten vechten voor onze ploeg. Dat is ook wat je hebt gezien. Hij houdt ervan om te winnen, maar dat is ook op mij van toepassing. Wat op het veld gebeurt, blijft op het veld.”

Real verloor voor het eerst in achttien jaar een internationale finale en Casemiro erkent na afloop van het duel met de stadsgenoot dat het gemis van Cristiano Ronaldo uiteraard voelbaar is. “Natuurlijk missen we Cristiano. Iedere ploeg zou hem missen. Maar we moeten hier niet te lang bij stil blijven staan. Hij is vertrokken, daar kunnen we niets meer aan doen."

"Of er nog spelers moeten komen? Het zou fout zijn om op basis van één duel je plannen op de transfermarkt te veranderen", besluit Casemiro, opgetekend door Marca. Trainer Julen Lopetegui is dezelfde mening toebedeeld: “Deze verliespartij zal niet veel aan onze transferactiviteiten veranderen. Het is belangrijk dat we goed reageren op deze nederlaag en sterk beginnen aan de competitie."