Ten Hag tevreden met beslissing: ‘Ik zie hem per wedstrijd beter worden’

Ajax slaagde er dinsdag in om Standard Luik door een 3-0 overwinning te elimineren, waardoor Dynamo Kiev de laatste tegenstander is die een plek in de groepsfase van de Champions League in de weg staat. De Amsterdammers kwamen de Oekraïners in het seizoen 2010/11 ook al eens tegen in de voorrondes van het miljardenbal en mochten zich toen uiteindelijk door een 2-1 overwinning in de Johan Cruijff ArenA in het hoofdtoernooi van de Champions League melden.

Wat Matthijs de Ligt betreft, komt het dit seizoen van een herhaling van die prestatie: “Ik heb de Champions League-hymne als supporter vaak gehoord, maar wil nu een keer op het veld staan als het gedraaid wordt”, is hij duidelijk tegenover de Volkskrant. Als de jonge stopper inderdaad met Ajax het belangrijkste Europese clubtoernooi ingaat, zal dat zijn als aanvoerder.

De negentienjarige verdediger werd vorig seizoen door Erik ten Hag aangewezen als de tijdelijke vervanger van Joël Veltman en heeft de band nog altijd om zijn arm zitten: “Ze luisteren gelukkig naar me”, knipoogt hij. “De trainer heeft mij aanvoerder gemaakt omdat ik in het veld een voorbeeldspeler moet zijn. Dat vind ik mooi om na te streven.”

Ten Hag zelf heeft voorlopig nog geen spijt van zijn beslissing om het talent tot captain te benoemen. De trainer geniet van de ontwikkeling die de zevenvoudig Oranje-international in de afgelopen tijd heeft doorgemaakt: “Voor zijn leeftijd heeft hij een heel sterke persoonlijkheid. Hij staat voor zijn mening en durft die uit te spreken. Ik zie hem per wedstrijd beter worden sinds hij de band draagt.”