Bergwijn blij met nieuwkomer: ‘Het lijkt alsof we al drie jaar samenspelen’

Steven Bergwijn was tijdens de ruime overwinning op FC Utrecht goed voor maar liefst acht succesvolle dribbels, het hoogste aantal van een PSV’er in één wedstrijd sinds Memphis Depay in februari 2015 tegen NAC Breda, en kreeg daarmee de handen in het Philips Stadion meermaals op elkaar. Art Langeler, tussen 2013 en 2017 hoofd jeugdopleiding in Eindhoven, verwacht dat dit het seizoen van de definitieve doorbraak van de twintigjarige aanvaller wordt.

“Hoe PSV nu wil spelen, dat is op zijn lijf geschreven. En ook fysiek is hij eraan toe om steeds vaker te doen wat hij tegen Utrecht deed. Zijn rendement in goals en assists moet absoluut nog hoger, maar alles is op zijn plek aan het vallen bij Steven. Ik denk dat we nog veel moois gaan zien”, legt de voormalige bondscoach van Jong Oranje uit aan het Algemeen Dagblad.

Het talent zelf heeft door het vertrek van Phillip Cocu te maken gekregen met een andere coach en hij ziet de samenwerking met Mark van Bommel wel zitten. Bergwijn hoopt de stijgende lijn dan ook door te kunnen trekken: “Daar ga ik van uit en daar streef ik naar. Ik zit heerlijk in mijn vel en voel veel vertrouwen van Van Bommel als nieuwe trainer, dat is belangrijk”, maakt hij duidelijk.

Naast een nieuwe trainer speelt Bergwijn ook samen met een nieuwe rechtsback achter zich. Santiago Arias werd vervangen door Denzel Dumfries en de samenwerking verliep prima in de eerste wedstrijd van het seizoen: “Het lijkt wel alsof ik al drie jaar met Denzel achter me speel. Ons samenspel gaat vanzelf, dat maakt het voor mij makkelijker om acties te maken. Denzel voelt goed aan wanneer hij er aan de buitenkant overheen moet komen. Uiteraard nemen we vooraf ook wel door hoe we het gaan aanpakken in een wedstrijd, we praten sowieso veel met elkaar. Ook buiten het veld”, vertelt hij.