Messi laat verstek gaan bij Argentinië: ‘We weten niet wat er zal gebeuren’

Lionel Messi beleefde een teleurstellend WK met de Argentijnse nationale ploeg en de sterspeler van Barcelona heeft nu aan de voetbalbond van zijn land laten weten dat hij de komende twee wedstrijden van la selección Albiceleste aan zich voorbij laat gaan. Argentinië oefent in september tegen Guatemala en Colombia en zal het dan zonder zijn aanvoerder moeten zien te stellen.

Messi voedt met deze beslissing de geruchten dat hij, opnieuw, een punt achter zijn interlandloopbaan gaat zetten. De 31-jarige aanvaller stopte in 2016 al eens eerder na de nederlaag tegen Chili in de finale van de Copa América Centenario, maar kwam twee maanden later toch op dit besluit terug. Na het WK van afgelopen zomer zou hij er opnieuw over nadenken om een einde te maken aan zijn periode als international.

Diverse Argentijnse media berichtten eerder deze week al dat Messi de knoop heeft doorgehakt en het bij 128 interlands zal houden. Zo ver wil een woordvoerder van de Argentijnse voetbalbond AFA echter nog niet gaan: “We weten niet wat er na deze wedstrijden zal gaan gebeuren, maar Messi heeft aan onze coachingstaf laten weten dat hij geen deel zal uitmaken van de komende selectie”, legde hij uit aan Reuters.

Wat betreft de bond is er dan ook geen sprake van een definitief afscheid: “De deur naar de nationale ploeg zal altijd voor hem openstaan.” Na de wedstrijden tegen Guatemala (7 september) en Colombia (11 september) speelt Argentinië in november nog vier oefeninterlands, voordat volgend jaar de Copa América in buurland Brazilië op het programma staat. Lionel Scaloni zwaait voorlopig als interim-opvolger van de ontslagen Jorge Sampaoli de scepter bij Argentinië.