Huntelaar: ‘Of Swart heeft zitten juichen of vloeken bij de 1-0, weet ik niet’

Klaas-Jan Huntelaar was tot nu toe goed voor vier doelpunten in de voorrondecampagne van Ajax en evenaart zo met een totaal van achttien Europese treffers in Amsterdamse dienst clubicoon Sjaak Swart. De spits heeft nu het vizier gericht op een andere Ajax-legende, Johan Cruijff (25 doelpunten), en hoopt daarna ook Jari Litmanen (26 goals) voorbij te kunnen gaan.

“Of Sjaak heeft zitten juichen of zitten vloeken bij de 1-0, weet ik niet. Dat moet je aan hem vragen. Maar ik denk dat hij blij was”, knipoogt hij tegenover De Telegraaf. Huntelaar nam dinsdag de openingstreffer in de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Standard Luik voor zijn rekening en weet dat zijn ploeg nu Dynamo Kiev als laatst horde op weg naar de groepsfase van de Champions League treft.

Huntelaar geeft aan dat het halen van het miljardenbal dan ook belangrijker is dan het maken van doelpunten: “Als je je te veel op goals focust, lukt het ook weleens niet. Ik moet ontspannen blijven, hard werken en bij de kansen die komen alles geven”, vervolgt hij zijn verhaal. Naast Huntelaar beleefde ook Lasse Schöne tegen Standard een bijzondere avond. De Deen speelde namelijk zijn 50e Europese wedstrijd voor Ajax en is na Jari Litmanen (54 duels) pas de tweede niet-Nederlander die op dat aantal komt.

“Ik ben niet zo van de statistieken en had pas door dat dit mijn vijftigste Europese wedstrijd voor Ajax was toen ik het stadion binnenkwam. Het stond op een scherm”, reageert hij. Doordat Ajax hoe dan ook de groepsfase van de Europa League heeft weten te bereiken, zal Schöne Litmanen normaal gesproken voorbijgaan: “Ik ben opgegroeid met klassieke nummers tien als Litmanen, Michael Laudrup, Roberto Baggio en Dennis Bergkamp. Dat waren mijn helden van vroeger, spelers waar ik graag naar keek en op wiens positie ik in de jeugd ook speelde.”