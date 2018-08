‘Feyenoord heeft genoeg gezien en staat open voor vertrek recidivist’

Jean-Paul Boëtius kwam tijdens de voorbereiding al negatief in het nieuws toen hij weigerde om mee te trainen na een oefenwedstrijd tegen Fenerbahçe en de buitenspeler is nu opnieuw onderwerp van gesprek. Boëtius kreeg zondag in de verloren seizoensopener tegen De Graafschap binnen twintig seconden twee gele kaarten, waardoor de Rotterdammers na een eerdere rode kaart voor Eric Botteghin met negen man verder moesten.

Trainer Giovanni van Bronckhorst greep al in door de aanvaller een boete op te leggen en hem buiten de selectie voor het Europa League-duel met AS Trencín te houden en daar lijkt het niet bij te blijven. De Telegraaf en het Algemeen Dagblad melden donderdagochtend namelijk dat Feyenoord openstaat voor een vertrek van Boëtius en hem heeft laten weten dat hij een nieuwe club moet zoeken.

Van Bronckhorst liet woensdag tijdens de persconferentie zijn teleurstelling al blijken: “Het wordt een moeilijk verhaal voor Jean-Paul. Meer wil ik er niet over zeggen”, reageerde hij toen. Naast Boëtius is ook Tonny Vilhena op dit moment veelbesproken in De Kuip. De middenvelder staat in de belangstelling van Eintracht Frankfurt, al hebben de Duitsers vooralsnog geen officieel bod uitgebracht.

Die Adler moeten namelijk eerst spelers verkopen voordat zij zich eventueel zouden kunnen versterken met Vilhena, die zich op dit moment dus in de wachtkamer bevindt. In tegenstelling tot eerdere geruchten staat Feyenoord niet pertinent afwijzend tegenover een vertrek van de jeugdexponent, al zal hij wel een miljoenenbedrag moeten opleveren.