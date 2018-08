Lopetegui duidelijk: ‘Dit verandert niet veel aan de transferactiviteiten’

Julen Lopetegui beleefde woensdagavond zijn officiële vuurdoop als trainer van Real Madrid en de Spanjaard slaagde er niet om te voorkomen dat de Koninklijke zijn eerste officiële finale sinds 2000 verloor. Buurman Atlético Madrid was in de strijd om de UEFA Super Cup na verlenging met 2-4 te sterk, waardoor de voormalige bondscoach van Spanje debuteert met een nederlaag.

Real Madrid hield zich vooralsnog ondanks het vertrek van Cristiano Ronaldo rustig op de transfermarkt en lijkt niet van plan nu wel opeens de portemonnee te trekken: “Deze verliespartij zal niet veel aan onze transferactiviteiten veranderen. Het is belangrijk dat we goed reageren op deze nederlaag en sterk beginnen aan de competitie”, was de trainer duidelijk tegenover Marca. Real begint het seizoen zondag met een thuiswedstrijd tegen Getafe.

“In een finale verliest de ploeg die de meeste fouten maakt. Atlético is een expert in het afstraffen van fouten. We namen de verkeerde beslissingen en moeten daarvan leren. Maar natuurlijk is het niet normaal om vier doelpunten tegen te krijgen. We moeten defensief verbeteren”, ging Lopetegui verder.

De coach heeft niet het idee dat de spelers van Atlético gretiger waren dan zijn eigen ploeg: “Het klopt dat mijn spelers al veel prijzen hebben gewonnen, maar ze zijn nog steeds hongerig. In La Liga hebben ze vorig seizoen niet bereikt wat ze wilden bereiken. Nu focussen we ons op het seizoen dat komen gaat. Morgen (donderdag, red.) worden we wakker en gaan we aan La Liga denken.”