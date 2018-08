Kroos haalt hard uit naar Özil: ‘Het grootste deel was onzin’

Mesut Özil kondigde onlangs op 29-jarige leeftijd zijn afscheid als international aan nadat hij in Duitsland veel kritiek had gekregen op een foto waar hij op stond met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. De middenvelder van Arsenal voerde voordat hij tot dat besluit kwam meerdere gesprekken met de Duitse voetbalbond, maar kwam nooit helemaal tot een overeenkomst met de DFB. Toni Kroos betreurt de beslissing van zijn ploeggenoot, al zet hij ook forse vraagtekens bij zijn achterliggende verklaring.

“Mesut is een gewaardeerde speler van de nationale ploeg geweest en hij had een beter afscheid verdiend. Ik heb jaren met Mesut samengespeeld en ik weet dat hij een aardige jongen is, maar de manier waarop hij afscheid heeft genomen is niet oké. Het deel van zijn verklaring dat klopt, wordt helaas overschaduwd door een veel groter deel met onzin”, begint de middenvelder van Real Madrid in gesprek met BILD.

“Ik denk dat hij zelf ook wel weet dat er geen racisme bestaat binnen de nationale ploeg en binnen de DFB. Integendeel, wij zijn altijd erg begaan met diversiteit en integratie. Mesut was daar zelf een goed voorbeeld van, net als veel andere spelers”, vervolgt hij zijn verhaal. Kroos denkt dat Özil op een andere manier had kunnen reageren na de kritiek op de foto met Erdogan.

“Hij is daar terecht voor bekritiseerd en hij heeft de kans om zijn beweegredenen uit te leggen laten liggen. Ondanks dit alles werd hij volledig gesteund door de bond en het team. Later kreeg hij, net als de rest van ons, kritiek op zijn optreden tijdens het WK. De manier waarop die kritiek werd geuit was niet altijd goed, maar dat is iets waar je doorheen moet als voetballer”, is Kroos duidelijk.