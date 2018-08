Balotelli moedigt Barça-vertrek aan: ‘Hij heeft mij de club aangeraden’

Marlon Santos staat pas een jaar echt onder contract bij Barcelona, maar er komt alweer snel een einde aan het verblijf van de Braziliaan in het Camp Nou. De Braziliaan, die in eerste instantie door de Catalanen werd gehuurd van Fluminense, is namelijk onderweg naar de Serie A. Marlon landde woensdagavond al in Milaan en wordt donderdag door Sassuolo in het Mapei Stadium verwacht voor de medische keuring.

De Italiaanse middenmoter neemt de 22-jarige verdediger naar verluidt voor zes miljoen euro over, al kan dat bedrag door een aantal bonussen met nog eens zes miljoen oplopen. Barcelona heeft daarnaast een terugkoopoptie weten te bedingen en zal ook een percentage incasseren als i Neroverdi Marlon in de toekomst weer doorverkopen.

De stopper speelde afgelopen seizoen bij OGC Nice, dat hem huurde van Barça, samen met Mario Balotelli en de spits heeft een rol gespeeld in zijn definitieve vertrek uit Spanje, zo maakt hij duidelijk tegenover Sky Italia: “Ik ben erg blij. Ik heb er met Balotelli over gesproken en hij zei geweldige dingen over Sassuolo, hij heeft mij de club echt aangeraden.”

Marlon werd de afgelopen weken ook in verband gebracht met clubs als Galatasaray, Newcastle United en Schalke 04, maar gaat zijn loopbaan dus voortzetten in de Serie A. De verdediger geeft aan dat Sassuolo hem ervan heeft overtuigd om voor Italië te kiezen: “Ik had veel aanbiedingen op tafel liggen, maar Sassuolo wilde mij meer dan wie dan ook.”