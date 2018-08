Van Persie: ‘Ik vond de wedstrijd tegen De Graafschap niet bedroevend’

Voor Feyenoord staat donderdagavond de return in de derde voorronde van de Europa League tegen AS Trencín op het programma. De Rotterdammers moeten een 4-0 achterstand zien weg te werken in De Kuip en Robin van Persie is van mening dat de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst zich goed heeft voorbereid. De routinier legt in onderstaande video uit waarom hij vindt dat de met 2-0 verloren wedstrijd tegen De Graafschap van afgelopen zondag in zijn ogen niet 'bedroevend' was.