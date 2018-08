Lof voor ‘beest’: ‘Een van de belangrijkste spelers van de Premier League'

Manchester United begon het seizoen in de Premier League vrijdagavond met een 2-1 overwinning op Leicester City, door doelpunten van Paul Pogba en Luke Shaw. De 23-jarige vleugelverdediger laat zich in gesprek met MUTV lovend uit over zijn Franse teamgenoot. “Paul heeft geen break nodig”, zegt Shaw.

“Eerlijk, hij is een beest! Hij is ongelofelijk. Pas drie of vier dagen geleden kwam hij terug bij de groep en laat meteen zien waarom hij zo belangrijk is”, stelt de verdediger. Pogba droeg tegen Leicester City de aanvoerdersband bij Manchester United en was trefzeker vanuit een strafschop. “In de kleedkamer is hij een leider, iets wat je ook in de video’s van de Franse nationale ploeg op het WK hebt gezien.”

“Hij heeft mij enorm geholpen, we hebben gesproken. Paul is een geweldige gozer en op het veld een fantastische speler”, vervolgt Shaw. “Hij is zo belangrijk voor ons. Het maakte niet uit dat hij pas een aantal dagen voor de wedstrijd aansloot bij de selectie, hij liet zich direct zien. Het is goed om hem in het team te hebben, hij vrolijkt iedereen op en zorgt voor een goede sfeer. Hij hoort bij de belangrijkste spelers van de Premier League.”

“Ik ben heel blij dat ik met hem kan spelen en ik hoop dat we samen enkele mooie dingen kunnen neerzetten”, besluit de verdediger. Voor Manchester United staat komende zondag de uitwedstrijd tegen Brighton & Hove Albion op het programma. Een week later treffen the Red Devils in eigen stadion Tottenham Hotspur.