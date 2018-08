Barcelona wint Trofeu Joan Gamper voor zevende keer op rij na simpele zege

Barcelona heeft het laatste oefenduel van de voorbereiding weten te winnen van Boca Juniors. De strijd om de zogenaamde Trofeu Joan Gamper, die sinds 1966 afgewerkt wordt, eindigde in een 3-0 zege voor Barça. De doelpunten in het Camp Nou kwamen op naam van Malcom, Lionel Messi en Rafinha Alcântara.

Na achttien minuten spelen kwam Barcelona op voorsprong tegen de Argentijnse topclub. Malcom werd aan de linkerkant van het veld aangespeeld, dribbelde het strafschopgebied in en schoot in de verre hoek raak. Nog voor rust verdubbelde de thuisploeg de score, nadat een gevaarlijk schot van Philippe Coutinho nog geen doelpunt opleverde. Messi probeerde Munir El Haddadi aan te spelen, zag de bal onderschept worden door de defensie van Boca Juniors en pikte het leer vervolgens zelf weer op.

Oog-in-oog met Boca-doelman Esteban Andrada produceerde Messi vervolgens een fraaie lob, waarmee hij de score op 2-0 bracht. In de tweede helft werd er flink gewisseld bij Barcelona, waardoor onder meer Jasper Cillessen, Thomas Vermaelen, Rafinha en aanwinst Clément Lenglet in het veld kwamen. Malcom ondernam vlak na rust een poging, maar zag zijn schot gekeerd worden door Andrada.

Twintig minuten voor tijd mocht het publiek in Barcelona nog één keer juichen. Rafinha dook na een fraaie combinatie met Luis Suárez vrij op in het strafschopgebied en verschalkte Andrada andermaal met een lob: 3-0. De doelman van Boca Juniors wist vijf minuten voor tijd een steenharde kopbal van Vermaelen nog op fraaie wijze uit het doel te tikken, waardoor de marge op drie bleef. Barcelona begint komende weekeinde aan het seizoen in LaLiga met een thuiswedstrijd tegen Alavés.