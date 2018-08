‘Ze willen dat ik miljarden uitgeef, maar lopen zelf wel in nepshirts’

Napoli heeft zich onder het bewind van Aurelio De Laurentiis weer in de top van de Serie A genesteld, maar toch kan de flamboyante preses niet altijd op waardering vanuit de achterban rekenen. De voorzitter nam onlangs bijvoorbeeld Bari over, waarna fans van i Partenopei lieten weten te vrezen dat hij te veel afgeleid zou worden. De Laurentiis geeft echter aan dat hij niet van plan is om te veel tijd in zijn nieuwe club te steken.

“Jongens, Bari speelt bij de amateurs (de club maakt na een faillissement een doorstart in de Serie D, red.), ik kan me daar moeilijk door laten afleiden. Bari is een club met veel potentie die heel slecht is behandeld. Wij gaan proberen daar wat aan te doen”, reageerde hij bij Radio Kiss Kiss Napoli. “Wat Napoli betreft, wij zijn het enige team dat de afgelopen negen seizoenen Europees heeft gespeeld en, volgens een Nederlandse studie, zijn we ook de club die de afgelopen jaren het hardst is gegroeid.”

“Ze willen in Napels dat ik miljarden euro’s uitgeef om spelers hierheen te halen, maar vervolgens lopen ze wel in nepshirts en duwen ze door de draaideuren heen om binnen te komen… Ze klagen over De Laurentiis, maar ik klaag ook over hen.” De fans van Napoli zouden Andrea Belotti graag nog willen verwelkomen deze zomer, maar de voorzitter geeft aan dat de hoop op de komst van de spits van Torino waarschijnlijk ijdel is.

“Of we aan het onderhandelen zijn? Dat klopt niet. Het lijkt mij ook raar. Het lijkt erop dat iedereen, van zaakwaarnemers tot journalisten, deze speler te hoog aanslaan. Als Belotti 65 miljoen euro waard is ben ik blij, want dat zou betekenen dat Roberto Inglese 85 miljoen waard is. Hij maakte afgelopen seizoen twaalf doelpunten (op huurbasis bij Chievo, red.), terwijl Belotti er tien maakte bij Torino. We hebben hem nu uitgeleend tegen een bepaald bedrag en Parma maakte daar, gezien zijn kwaliteiten, geen probleem van. Als Belotti nu 65 miljoen waard is, is Inglese volgend jaar waarschijnlijk 100 miljoen waard!”