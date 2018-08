Van Persie: ‘Er is écht een plan, maar dan moet het wel een keer goed vallen’

Feyenoord ontvangt donderdagavond AS Trencín in de return van de derde voorronde van de Europa League. In Slowakije gingen de Rotterdammers met 4-0 onderuit, waardoor de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst voor een hels karwei staat om verder te komen in Europees verband. Desondanks heeft Robin van Persie vertrouwen in een goede afloop.

“Feyenoord heeft wel vaker wedstrijden met 4-0 of 5-0 gewonnen, toch?”, zegt Van Persie tegenover Feyenoord TV. “Het publiek is cruciaal. Het is niet niets voor een jonge groep als Trencín om in De Kuip te gaan spelen. Voor jonge spelers kan het pittig zijn om hier te spelen. Als de fans er volledig achter gaan staan en wij goed drukzetten en er volledig voor gaan, wat we van plan zijn, dan kan het echt een leuke avond worden.”

“Er is écht een plan, maar dan moet het wel een keer goed vallen. Het is één wedstrijd, dan moet het op het juiste moment lekker vallen. Dat is nu wel extra belangrijk”, verzekert de aanvoerder van Rottterdammers. Van Persie benadrukt dat het belangrijk is dat Feyenoord geen tegendoelpunt incasseert en voor rust al op voorsprong komt. “Het is nooit kansloos, vind ik. Maar het is ook een mooie uitdaging om hier gewoon het maximale uit te halen. Ik denk wel dat we daartoe allemaal verplicht zijn.”

“We hebben dinsdag een heel goede tactische training gehad. Dat gaan we vandaag weer doen, dus we zijn goed voorbereid”, stelt Van Persie. Hij vertelt dat de selectie van Feyenoord na het duel met Trencín, dat met 4-0 verloren ging, met elkaar gesproken heeft. “Ook voorafgaand aan De Graafschap. Dan is het wel extra jammer dat het even niet goed viel in die wedstrijd, maar de spirit is hartstikke goed, de trainingen zijn fantastisch.”