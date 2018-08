Klaassen tempert verwachtingen: ‘Ik ben geen Messi of Ronaldo’

Davy Klaassen verruilde Everton deze zomer voor Werder Bremen, dat 13,5 miljoen euro voor hem neertelde. Daarmee is de 25-jarige middenvelder de duurste aankoop in de clubgeschiedenis van de Noord-Duitse club. Klaassen snapt dat er over de transfersom gesproken wordt, maar probeert de verwachtingen wat te temperen.

“Het is niet goed om alle druk op één speler te leggen. Misschien op Lionel Messi of Cristiano Ronaldo, maar ik ben geen Messi of Ronaldo”, zegt Klaassen in gesprek met Kicker. Werder Bremen speelt komende zaterdag de eerste officiële wedstrijd van het seizoen, in de eerste ronde van de DFB Pokal tegen VfR Wormatia Worms. Klaassen is naar eigen zeggen wel klaar met de voorbereiding. “Ik houd niet zo van die wedstrijden waarin niks op het spel staat.”

“Ik wil winnen, daar draait het allemaal om. Het is altijd belangrijk om het eerste duel te winnen, dat geeft je zekerheid”, vervolgt de middenvelder. Werder Bremen eindigde vorig seizoen als elfde in de Bundesliga. “Europa is mogelijk. Niemand wil om plaats twaalf, dertien of veertien spelen. Het wordt moeilijk, maar het is mogelijk. We willen met Werder eindelijk weer internationaal spelen.”

“Ik ben niet de baas op het middenveld, dat zijn we allemaal”, besluit Klaassen. Naast de middenvelder haalde Werder Bremen deze zomer Yuya Osako, Claudio Pizarro (allebei 1.FC Köln), Felix Beijmo (Djurgardens IF), Martin Harnik (Hannover 96), Stefanos Kapino (Nottingham Forest), Jan-Niklas Beste (Borussia Dortmund) en Kevin Möhwald (1.FC Nürnberg) binnen. Na het eerste duel in de DFB Pokal begint Werder Bremen de Bundesliga over anderhalve week met een uitwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt.