Chelsea-verdediger zet op 27-jarige leeftijd punt achter interlandloopbaan

Victor Moses heeft besloten om te stoppen als international van Nigeria, zo maakt de 27-jarige vleugelverdediger annex middenvelder via Instagram bekend. De 38-voudig international laat in een statement weten dat hij zich wil focussen op Chelsea en zijn gezin, waardoor hij een punt achter zijn interlandcarrière heeft gezet.

“Na lang te hebben nagedacht, wil ik op deze manier bekendmaken dat ik stop als international. Ik heb de beste momenten van mijn leven meegemaakt in het shirt van de Super Eagles en zal bepaalde herinneringen altijd met me meedragen. Er zijn weinig dingen die mooier zijn dan het vertegenwoordigen van je land. Toch is dit het juiste moment om een stap terug te doen en me volledig te focussen op mijn clubcarrière en mijn jonge gezin”, schrijft Moses.

Moses maakte in 2012 zijn debuut in het shirt van de Super Eagles en was actief op de WK’s van 2014 en 2018. Met Nigeria wist de vleugelverdediger annex middenvelder in 2013 beslag te leggen op de Afrika Cup. “Ik wil de volgende generatie nu de mogelijkheid geven om hun kans te pakken. Als land zijn we gezegend met zoveel talentvolle spelers en het is nu hun tijd. Er zijn voor mij een aantal hoogtepunten die eruit springen.”

“Mijn debuut, spelen op WK’s en de Afrika Cup winnen: dat zijn allemaal dingen die ik niet zal vergeten. Ik heb de bondscoach via de telefoon gesproken en wil hem graag bedanken, evenals mijn teamgenoten en de Nigeriaanse voetbalbond. Maar bovenal wil ik de Nigeriaanse mensen bedanken voor hun steun. Ik zal altijd trots blijven op het nationale team van Nigeria. Bedankt en ik wens het team veel succes in de toekomst”, besluit Moses.