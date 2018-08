‘Ik was niet onder de indruk van Ajax, wij waren gewoon niet goed genoeg’

Standard Luik wist vorige week na een 0-2 achterstand tegen Ajax in eigen huis nog terug te komen tot een 2-2 gelijkspel, maar dinsdag slaagden de Belgen er niet in om die prestatie te herhalen. Les Rouches gingen in de Johan Cruijff ArenA roemloos met 3-0 onderuit, waardoor zij deelname aan de Champions League voor dit seizoen kunnen vergeten. Mehdi Carcela zocht de oorzaken voor de teleurstellende uitschakeling van zijn ploeg vooral in het eigen kamp.

“Als speler begin je wedstrijd met de gedachte om te winnen, of je nu in Barcelona speelt of ergens anders. Ik was niet onder indruk van de sfeer of het stadion”, was zijn reactie na afloop van de wedstrijd bij Sporza. “We begonnen heel slecht aan de wedstrijd en we hebben de instructies van de trainer niet opgevolgd. De ruimte tussen de linies was gigantisch.”

Ajax ging door doelpunten van Klaas-Jan Huntelaar en Matthijs de Ligt met een 2-0 voorsprong de rust in en deelde via David Neres vlak na de onderbreking de definitieve nekslag uit aan Standard. Wat betreft Carcela hebben de Belgen de uitschakeling echter vooral aan zichzelf te danken: “We waren simpelweg niet goed genoeg en we deden niet wat we moesten doen.”

“Ik was niet onder de indruk van Ajax. Hun hoge pressing was wel knap, want daardoor konden wij niet voetballen. Ik ben enorm teleurgesteld dat ons Champions League-avontuur al zo snel eindigt”, sluit de dribbelaar, die in Luik nog een van de treffers voor zijn rekening nam, af. Standard is door de uitschakeling veroordeeld tot de groepsfase van de Europa League.