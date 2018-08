Van Bronckhorst verduidelijkt: ‘Er is niet gezegd dat hij niet weg mag’

Tonny Vilhena staat in de belangstelling van het Duitse Eintracht Frankfurt, maar de middenvelder zou volgens geruchten die dinsdag opdoken tot zijn verbazing van Feyenoord gehoord hebben dat de club niet van plan is om mee te werken aan een transfer. Giovanni van Bronckhorst heeft woensdagmiddag tijdens de persconferentie in de aanloop naar de wedstrijd tegen AS Trencín echter uitgelegd dat het in werkelijkheid toch wat anders zit.

“Er is niet gezegd dat hij niet weg mag. Er is contact geweest tussen de clubs, maar er is geen bod op hem gedaan”, tekent RTV Rijnmond op uit de mond van de trainer. “Ik heb veel met hem gesproken. Hij is hét voorbeeld voor de jeugdspelers van Feyenoord. Als hij gaat, moeten andere spelers opstaan”, legt hij uit. Vilhena had volgens eerdere berichtgeving op wat coulantie van Feyenoord gehoopt, aangezien de middenvelder eerder tot twee keer toe zijn contract verlengde.

Als de Rotterdammers inderdaad besluiten om mee te werken aan een vertrek van Vilhena naar Frankfurt, lijkt het niet uitgesloten dat de club nog de transfermarkt opgaat: “We zullen de komende dagen zien wat het gaat worden, hoe blessures zich ontwikkelen. We hebben nog twee weken om te kunnen schakelen. Of er daarvoor mogelijkheden zijn, moet je aan Martin van Geel (technisch directeur, red.) vragen”, zegt Van Bronckhorst daarover.

Feyenoord vecht na de 4-0 uitnederlaag tegen AS Trencín donderdag in De Kuip voor zijn laatste kans in de Europa League en de trainer heeft het idee dat er nog wel wat mogelijk is: “Je merkt dat de groep veel energie heeft en morgen een goed resultaat wil behalen. Dat is het mooie aan voetbal: het kan soms heel onvoorspelbaar zijn. Het is soms moeilijk om te kijken, zien en voelen waar het aan ligt. Het is cliché, maar het ligt zo dicht bij elkaar”, merkt de trainer, die aangeeft te geloven in een ‘topresultaat’, op.