Van Bronckhorst grijpt in: ‘Hij krijgt een boete en zit niet bij de selectie’

Feyenoord verloor zondag zijn eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen van De Graafschap en de Rotterdammers maakten het duel vol met slechts negen man. Na een eerdere rode kaart voor Eric Botteghin moest namelijk ook Jean-Paul Boëtius voortijdig inrukken. De buitenspeler kreeg binnen twintig seconden twee gele kaarten na een overtreding en een cynisch applaus in de richting van de scheidsrechter. Trainer Giovanni van Bronckhorst is niet te spreken over de actie van de aanvaller.

“Ik heb goed met Jean-Paul gesproken. Hij heeft een geldboete gekregen en zit morgen niet bij de selectie”, tekende Voetbal International woensdagmiddag tijdens een persconferentie op uit de mond van de oefenmeester. Boëtius werd eerder deze zomer nadat hij weigerde te trainen na een oefenwedstrijd tegen Fenerbahçe al eens uit de selectie gezet en dit nieuwe incident lijkt zijn positie bij Feyenoord geen goed te hebben gedaan: “Het wordt een moeilijk verhaal voor Jean-Paul. Meer wil ik er niet over zeggen”, vervolgde Van Bronckhorst zijn verhaal.

Feyenoord kent door de 4-0 nederlaag tegen AS Trencín van vorige week in de voorrondes van de Europa League en de zeperd tegen De Graafschap een dramatische seizoenstart. In tegenstelling tot eerdere geruchten, heeft de coach zijn positie echter niet ter discussie gesteld: “Ik heb niet aan de selectie gevraagd of ze nog vertrouwen in me hebben. Ik heb het praatje algemeen gehouden en heb kritisch in de spiegel gekeken. De context is anders. Zondag was moeilijk. Na de nederlaag in Doetinchem was het een moeilijke dag. Dat is normaal als je verliest, dat moet ook zo zijn”, noteerde RTV Rijnmond.

De Rotterdammers gaan donderdag proberen om de forse nederlaag die een week geleden werd geleden in Slowakije weg te poetsen. Van Bronckhorst kan tijdens die kraker naast Boëtius niet beschikken over Jeremiah St. Juste, Renato Tapia, Yassin Ayoub en Nicolai Jörgensen. Aankoop Luis Sinisterra lijkt wel op speeltijd te mogen hopen: “Hij heeft het maandag goed gedaan. Zondag zag ik ook dreiging bij hem”, legt de trainer uit.