Manchester City vreest voor forse blessure Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne was vorig seizoen nog een van de drijvende krachten achter het succes van Manchester City, maar de kans is aanwezig dat de Engelse landskampioen het in de net begonnen voetbaljaargang geruime tijd zonder een van zijn beste spelers moet stellen. De club heeft woensdagmiddag via de officiële kanalen namelijk laten weten dat De Bruyne een knieblessure op heeft gelopen op de training en nader wordt onderzocht.

Volgens onder meer het goed doorgaans goed geïnformeerde City Watch en de Belgische krant Het Laatste Nieuws heeft de Belg schade opgelopen aan de banden in zijn knie. De Bruyne nam woensdag eerst deel aan een trainingssessie in het fitnesscentrum van zijn club, waarna hij met zijn ploeggenoten naar buiten ging voor oefeningen op het veld. Hierbij is hij volgens berichten uit Engeland geblesseerd geraakt, al is het nog niet duidelijk of er ook een ploeggenoot bij het bewuste incident betrokken was.

Hoe lang Josep Guardiola geen beroep kan doen op de Rode Duivel zal het onderzoek moeten uitwijzen, al lijkt het erop dat hij minstens twee maanden aan de kant zal staan. Zijn blessure zou volgens bronnen rond de club vergelijkbaar zijn met een kwetsuur die hij begin 2016 opliep. De Bruyne kon toen 63 dagen niet meedoen en moest 12 wedstrijden laten schieten. Andere berichten spreken overigens over een mogelijke afwezigheid van vier tot vijf maanden, waardoor hij de gehele eerste seizoenshelft aan zich voorbij zou moeten laten gaan.

Een blessure bij De Bruyne komt voor City op een slecht moment, aangezien de transferperiode in Engeland net een week op slot zit, waardoor de club niet meer de transfermarkt op kan voor een vervanger. Guardiola heeft voor het middenveld wel de beschikking over spelers als David Silva, Ilkay Gündogan, Bernardo Silva, Fernandinho en Fabian Delph, terwijl de talenten Phil Foden en Brahim Díaz ook op de positie van De Bruyne uit de voeten kunnen.