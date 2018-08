Özbiliz definitief terug in Eredivisie: ‘Ik ken Adrie en Gery nog van Ajax’

Willem II heeft de komst van Aras Özbiliz woensdag officieel bekendgemaakt. De vleugelaanvaller trainde al anderhalve week mee in Tilburg, in afwachting van het afhandelen van het papierwerk. Inmiddels zijn de laatste plooien gladgestreken en Özbiliz kan vrijdagavond al debuteren tegen FC Groningen. Hij wordt een seizoen gehuurd van Besiktas.

De 35-voudig international van Armenië komt uit de jeugdopleiding van Ajax en speelde 37 wedstrijden in het eerste elftal, alvorens hij naar Rusland vertrok. Hij leverde de Amsterdammers een transfersom van drie miljoen euro op. Özbiliz speelde in de Premjer Liga voor Kuban Krasnodar en Spartak Moskou en verkaste in januari 2016 naar Besiktas. Bij die club kwam de linkspoot nog maar tot vijf officiële wedstrijden en één doelpunt.

Özbiliz werd door Besiktas verhuurd aan Rayo Vallecano en Sheriff Tiraspol. Hij is nu definitief terug op de Nederlandse velden. "De laatste jaren waren moeizaam en heb ik weinig gespeeld. Nu wil ik weer kunnen genieten van het spelletje. Het is voor mij een heel bewuste keuze geweest om naar Willem II te komen."

"Ik ken Adrie (Koster, hoofdtrainer, red.), en vooral Gery (Vink, assistent-trainer), goed van mijn tijd bij Ajax. Met hen werken in een vertrouwde Nederlandse omgeving, dat voelt heel goed", aldus de huurling. Technisch directeur Joris Mathijsen is blij met zijn komst. "Met Aras halen we een type speler in huis dat we nog niet hadden. Hij kan voorin op alle posities uit de voeten."