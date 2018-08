‘Ik denk dat we ons ware gezicht tegen Sturm Graz bij vlagen al lieten zien’

De 3-0 overwinning van Ajax op Standard Luik geeft Lasse Schöne vertrouwen. De middenvelder, die negentig minuten op het veld stond in de Johan Cruijff ArenA, denkt dat Ajax met dit spel 'klaar' is voor de Champions League. "Als we zo spelen als thuis tegen Standard en weinig blijven weggeven, lijkt het erop", vertelt hij aan Ajax Life.

"Maar als we zo spelen als in Luik… Dan niet", voegt Schöne toe. "Toen waren we verder van het vereiste niveau verwijderd. Deze return geeft goede hoop, in de Champions League kom je ploegen tegen die aan één kans genoeg hebben." Ajax moet in de laatste voorronde nog zien af te rekenen met Dynamo Kiev. Schöne hoopt dat Ajax in de wedstrijd van dinsdag tegen Standard het 'ware gezicht' liet zien en dat de ploeg die lijn kan doortrekken tegen de Oekraïners.

“Ik denk dat we ons ware gezicht tegen Sturm Graz bij vlagen ook al lieten zien, maar dit is een andere tegenstander en we toonden het opnieuw. Het ziet er goed uit", vertelt de Deen, die opmerkt dat Ajax 'met volle concentratie' ten strijde trok tegen Standard. "Het zag er bij vlagen heel goed uit. Ik weet niet of concentratie het toverwoord was. We stonden opnieuw 2-0 voor bij rust en in de tweede helft werd duidelijk dat het scenario van Luik zich niet ging herhalen."

Volgende week woensdag wacht in Amsterdam de eerste ontmoeting met Dynamo Kiev. Een week later wacht de return. Veel weet Schöne nog niet van 'Kiev'. “Ik weet alleen dat het in Oekraïne ligt! Je doelt natuurlijk op Dynamo en nee, daar weet ik niet veel van. We gaan die ploeg analyseren, zodat we weer weten wat we moeten doen. We moeten de boel ook niet ‘dood’ analyseren, maar gewoon met onszelf bezig zijn."