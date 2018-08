‘Dat is hoe het werkt bij Ajax: als je even niet oplet, is het al gebeurd’

Leeroy Owusu nam deze zomer na veertien jaar afscheid van Ajax. De rechtsback tekende een tweejarig contract bij De Graafschap en had zondag een basisplaats in de gewonnen wedstrijd tegen Feyenoord (2-0). Owusu speelde in totaal 59 competitiewedstrijden voor Ajax, maar debuteerde nooit in het eerste elftal. Bij De Graafschap hoopt hij voor het eerst een seizoen lang basisspeler te zijn in de Eredivisie.

In gesprek met Ajax Showtime buigt de 22-jarige jeugdexponent zich over de vraag waar het misging bij Ajax. In het seizoen 2015/16, zijn tweede jaar bij Jong Ajax, voelde Owusu al dat hij 'bleef hangen'. "Ik had de stap moeten maken naar het eerste, door meer assists te geven en mijn man constant uit te schakelen", vertelt hij. In het daaropvolgende seizoen werd hij verhuurd aan Excelsior. "Als je na twee jaar Jong Ajax hoort dat je niet nodig bent in het eerste elftal, dan is dat een grote tik."

Dat is echter hoe het werkt bij Ajax, stipt Owusu aan. "Het kan heel snel gaan. Als je even niet oplet, is het al gebeurd", weet hij. "Maar daar moet je niet lang in blijven hangen. Het loopt zoals het loopt. Je moet je blijven ontwikkelen." De concurrentie was zwaar in Amsterdam: Ruben Ligeon, Ricardo van Rhijn en Kenny Tete stonden hoger in de pikorde. "Daarna kwam Joël Veltman op back, waardoor ik de vierde of derde bleef. Dat duurde mij te lang. Ik wilde zelf de stap maken."

Die stap maakte Owusu begin deze maand. Er was interesse van vier Eredivisie-clubs, vertelt hij: Heracles Almelo, ADO Den Haag, FC Utrecht en De Graafschap toonden interesse. "Om veel verschillende redenen heb ik voor De Graafschap gekozen. Ik hoop daar veel te spelen en te leren", aldus de verdediger, die hoopt dat De Graafschap niet zijn plafond is. "Ik wil de Nederlandse top sowieso halen, want daar heb ik de kwaliteiten voor, denk ik. Stap voor stap ga ik dat doen."