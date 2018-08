Rel rond sterspeler krijgt nieuwe twist: ‘Hij had zich moeten melden’

Jonathan Okita laat zich weer niet van zijn beste kant zien. De aanvaller van MVV Maastricht leeft al weken op gespannen voet met de club uit de Keuken Kampioen Divisie, daar hij bezig is met een transfer. Okita moest eerder al apart trainen en kwam ook al eens te laat voor de elftalfoto. Woensdag is Okita wederom niet komen opdagen bij de club, meldt De Limburger.

De 21-jarige vleugelspeler, afgelopen seizoen topscorer van de Limburgers, had zich woensdag moeten melden op de club. "Okita heeft last van misselijkheid, hoofdpijn en heeft darmklachten. Ook heeft hij last van zijn enkel, na de wedstrijd tegen Almere City", zegt trainer Ron Elsen in gesprek met het regionale dagblad. "Hij had zich moeten melden bij de medische staf, maar dat heeft hij niet gedaan."

Elsen laat weten dat de situatie rond de sterspeler zijn weerslag heeft op de spelersgroep. "Natuurlijk. Dit is niet makkelijk. De topscorer van vorig seizoen komt niet opdagen. Maar ik focus me op de spelers die er wel zijn." Eind juli uitte Elsen ook al zijn frustratie over zijn pupil. "Eerst was hij ziek en nu traint hij niet mee. Daardoor heeft hij nu al vier weken achterstand."

“Voor clubs die hem eventueel willen hebben, wordt hij daardoor ook nog eens steeds minder interessant. Er ligt een contract (tot volgend jaar zomer, red.), we betalen salaris, maar kunnen de speler niet gebruiken. Absurd en ongezond. De situatie getuigt in ieder geval niet van een hoge professionaliteit en grote betrouwbaarheid", aldus Elsen eerder.