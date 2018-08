Dijks: ‘Bij Ajax fluiten ze je uit, maar hier steunen ze je’

Mitchell Dijks geniet bij Bologna weer van het voetbal. De 25-jarige linkerverdediger kwam deze zomer transfervrij over van Ajax en de eerste weken zijn hem goed bevallen, vertelt Dijks in een interview met Il Resto del Carlino.

“Bologna is echt prachtig. Ik ben nu op zoek naar een huis en wil mij met mijn vriendin settelen in de stad. Er heerst ook een ongelooflijke passie in Dall’Ara”, doelt Dijks op het stadion van i Rossoblu. De manier waarop de spelers in Bologna worden benaderd, is volgens Dijks anders dan hij heeft meegemaakt in Amsterdam.

“Bij Ajax fluiten ze je uit wanneer je een verkeerde pass geeft. Maar hier steunen ze je.” Dijks werkt bij zijn nieuwe werkgever samen met Filippo Inzaghi en kent de nieuwbakken trainer als vanzelfsprekend van diens tijd bij AC Milan. Inzaghi maakte 126 doelpunten voor i Rossoneri en won twee keer de Champions League.

Mitchell Dijks legt tijdens zijn presentatie bij Bologna Fc 1909 in zijn beste Engels uit hoe je 'Mitta' spelt en wat zijn hobby's zijn (vanaf 9.55). ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 14 juli 2018

“Ik kende hem natuurlijk al, maar ik ben onder de indruk van hoe hij door de fans is verwelkomd. Hij is een trainer die met iedereen praat en die je je meteen op je gemak laat voelen. Wat mijn persoonlijke doelstelling is voor dit seizoen? Ik droom ervan om in het stadion van Juventus te spelen en om die fans daar stil te krijgen.”

Voor Dijks kwam er met zijn vertrek een einde aan een periode van drie jaar bij Ajax. De back, die tussen 2012 en 2014 ook al onderdeel uitmaakte van de selectie van de Amsterdammers en tussendoor een seizoen bij Willem II speelde, werd in de eerste helft van 2017 uitgeleend aan Norwich City en leek in de zomer van vorig jaar uit de Johan Cruijff ArenA te gaan vertrekken.

Nadat hij in de eerste weken van de afgelopen voetbaljaargang een aantal keer de kans kreeg van Marcel Keizer verdween hij uiteindelijk naar de tribune. Dijks speelde in totaal tachtig wedstrijden voor Ajax en maakte in 2013 één landskampioenschap mee. Bologna begint het seizoen in de Serie A met een thuiswedstrijd tegen SPAL; afgelopen zondag werd er in de beker met 2-0 gewonnen van Padova. Dijks maakte de 2-0.