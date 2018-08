Napoli negeert Ochoa en mikt op PL-keepers: ‘Deal die waarschijnlijk doorgaat’

Aurelio De Laurentiis is een graag geziene gast bij Radio Kiss Kiss Napoli en wanneer de voorzitter van Napoli het radiostation te woord staat, wordt er doorgaans ook een spelletje 'waar of niet waar' gespeeld. Woensdag nam de president weer deel aan het vragenvuur en hij gaf aan dat hij zeker niet aan het onderhandelen is met Torino over een transfer van Andrea Belotti.

“Onderhandelingen over Belotti? Niet waar! Het is ook een rare zaak. Het lijkt erop alsof iedereen, van zaakwaarnemers tot journalisten, deze speler overschatten. Als Belotti daadwerkelijk 65 miljoen euro waard is, dan ben ik blij, want dat betekent dat Roberto Inglese (aanvaller van Napoli, red.) 85 miljoen euro waard is!”, redeneert De Laurentiis.

“Vorig seizoen scoorde hij twaalf competitiedoelpunten bij Chievo, terwijl Belotti tien doelpunten scoorde voor Torino. Hij wordt weer verhuurd, nu aan Parma. Parma deed niet moeilijk over de som, gezien zijn kwaliteit. Als Belotti vandaag de dag 65 miljoen euro waard is, zal Inglese volgend jaar waarschijnlijk 100 miljoen euro waard zijn”, aldus de president van Napoli.

De Laurentiis geeft aan dat David Ospina op de radar staat van Napoli, net als enkele andere doelmannen. “Dat klopt, hij kan komen. Maar er zit een verschil tussen vraag en aanbod. Het is een deal die waarschijnlijk wel doorgaat. Mignolet? We kijken naar Guillermo Ochoa, Mignolet en Ospina, net als Tatarusanu van Fiorentina (tegenwoordig FC Nantes, red.). Zij zijn allen kandidaat, maar Ochoa wil ik niet meer halen. Ook al kwamen zijn zaakwaarnemers bij ons op bezoek in Dublin, hij blijft een speler van buiten de EU.”