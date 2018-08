‘Juventus meldt zich bij PSV en overweegt bod op aanvaller’

PSV raakt Joël Piroe mogelijk deze zomer nog kwijt. Goal meldt dat Juventus heeft geïnformeerd naar de beschikbaarheid van de aanvaller. De club uit Turijn zou overwegen om een bod uit te brengen op het negentienjarige talent.

Het Juventus van trainer Massimiliano Allegri heeft naar verluidt ongeveer twee miljoen euro over voor Piroe, al is het onduidelijk of PSV van plan is om hem voor dat bedrag te laten gaan. Het contract van Piroe loopt in het Philips Stadion wel over één seizoen af.

Mocht Piroe naar la Vecchia Signora gaan, begint hij waarschijnlijk bij de Primavera van coach Mauro Zironelli. Ook voormalig PSV-middenvelder Leandro Fernandes speelt bij het tweede elftal van de regerend kampioen van de Serie A.

Piroe, die eerder voor Feyenoord en NEC/FC Oss speelde, zei in juli nog dat hij zijn plek wil ‘veroveren’ bij PSV: “ Ik hoop wel dat ik mijn debuut in het eerste mag maken en de aansluiting vind, maar voor nu focus ik me op het maken van goals bij Jong PSV”, vertelde hij aan het Eindhovens Dagblad.