‘Toen wist ik dat ik bij Ajax in een uitzichtloze situatie zou terechtkomen’

Indy Groothuizen hoopte lange tijd eerst doelman te worden bij Ajax 1, maar in 2015 kreeg de sluitpost een duidelijk signaal van de clubleiding. Men besloot André Onana weg te plukken bij Barcelona, waardoor Groothuizen wist waar hij aan toe was. De huidige keeper van ADO Den Haag begreep direct dat een basisplek een moeilijke zaak zou worden.

“Toen Ajax Onana haalde, wist ik dat ik in een uitzichtloze situatie zou terechtkomen”, zegt de 22-jarige sluitpost in gesprek met Voetbal International. “Ik was een paar maanden eerder al dolblij dat ik het betaald voetbal überhaupt had gehaald, maar nu wilde ik méér. Dat zou bij Ajax moeilijk worden, ik was vierde keeper. Ik wilde niet nog zo'n zelfde jaar, ik was klaar voor een heel seizoen onder de lat.”

Groothuizen besefte dat, hoe langer hij niet speelde bij Ajax, hoe meer hij uit beeld zou raken. “In al die jaren had ik zó veel jongens gezien die geen geld wilden inleveren, of bepaalde clubs of competities te min vonden. Dat gold voor mij niet, ik stond open voor alles wat er op mijn pad zou komen”, aldus de doelman, die zich liet uitlenen aan het Deense FC Nordsjaelland.

Sinds medio 2017 is Groothuizen actief bij ADO, waar hij de eerste keeper is. “Ik heb vooral zoiets van: joh, laat het eerst maar eens even zien. Daarna is het misschien een keer tijd om iets te vieren. Als ik na dit seizoen terug kan kijken op een mooi jaar, is dat me veel meer waard dan dit. Nu ben ik vooral hongerig. Ik ben nu éérste keuze, maar ik wil laten zien dat ik ook de juiste keuze ben.”