Lof voor ‘wereldklassespeler’ Depay: ‘Hij kan iets bijzonders geven’

Olympique Lyon begon zondag uitstekend aan het nieuwe seizoen in de Ligue 1 door in eigen huis met 2-0 te winnen van SC Amiens. Memphis Depay was vorig seizoen een van de smaakmakers bij les Gones en afgelopen zondag deed de Oranje-international wederom van zich spreken met een prachtige vrije trap. Bruno Génésio is blij met de prestaties van de Nederlander.

Na 24 minuten spelen brak Bertrand Traoré namens de thuisploeg de ban en in de tweede helft verdubbelde Depay de score door een vrije trap prachtig binnen te schieten. “Hij is een atypische speler die meer en meer constant gaat presteren”, zegt de trainer van de Franse club in aanloop naar de uitwedstrijd vrijdagavond tegen Stade Reims, geciteerd door diverse Franse media.

“Sinds zijn komst bij Lyon heeft hij zich goed ontwikkeld. Hij is een speler van wereldklasse. Na zijn teleurstellende jaar in Manchester (bij Manchester United, red.), is hij bij zichzelf te rade gegaan en is heel hard gaan werken. Het belangrijkste is dat hij ons kan bevrijden uit moeilijke situaties. Hij is in staat om ons iets bijzonders te geven en dat lukt hem telkens.”

“Hij heeft de potentie om nog beter te worden, zeker nu hij ook beter wordt in het uitvoeren van zijn defensieve taken”, aldus Génésio. Depay gaf na afloop van het duel afgelopen zondag al aan dat hij zich goed voelt: “Ik ben blij dat ik goed in vorm ben. Ik heb me nooit zo goed gevoeld op het veld, ook niet bij Manchester United en PSV. Ik ben nu heel gelukkig. Niet alleen als voetballer, maar ook in mijn privéleven.”