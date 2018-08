Chelsea stuurt verdediger met ADO-verleden naar LaLiga

Kenneth Omeruo gaat zijn debuut maken in het Spaanse voetbal. Chelsea maakt bekend dat de 24-jarige verdediger dit seizoen op huurbasis aan de slag gaat bij Leganés. In het vorige voetbaljaar kwam Omeruo uit voor Kasimpasa.

De veertigvoudig international van Nigeria speelde 28 wedstrijden voor de club in Turkije en reisde daarna met zijn land mee af naar het WK in Rusland. Omeruo kwam negentig minuten in actie tegen zowel IJsland (2-0 winst) en Argentinië (1-2 verlies) en leverde tegen IJsland nog een assist af.

Voor het Leganés van trainer Mauricio Pellegrino is Omeruo de vijftiende aanwinst van deze zomer. Los Pepineros versterkten zich eerder met onder anderen José Manuel Arnáiz, Diego Rolan en Guido Carrillo. De club uit de regio Madrid eindigde vorig seizoen op de zeventiende plaats en speelt maandag tegen Athletic Club.

Omeruo is in Nederland vooral bekend van zijn periode bij ADO Den Haag. De stopper, die ook als rechtsback uit de voeten kan, speelde van januari 2012 tot juni 2013 in het Cars Jeans Stadion en kwam er tot 38 wedstrijden in het eerste elftal. Hierna voetbalde Omeruo voor Middlesbrough, Kasimpasa, Alanyaspor en opnieuw Kasimpasa.