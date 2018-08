Ramos twijfelt over ‘uithaal’ Ronaldo: ‘Madrid heeft altijd als familie gevoeld’

Sergio Ramos speelt woensdagavond met Real Madrid wederom voor een hoofdprijs, dit keer de Europese Super Cup. De Spaanse grootmacht moet het dit keer zonder Cristiano Ronaldo doen, aangezien de aanvaller is verkast naar Juventus. De Portugees leek met zijn eerste grote interview te suggereren dat er meer een familiegevoel heerst bij Juventus dan bij Real. Ramos weet niet hoe hij deze woorden moet interpreteren.

“Madrid heeft altijd als familie gevoeld. Het heeft altijd een groot onderdeel gevormd van het succes. Ik weet niet zo goed wat hij bedoelde, of hij uithaalde naar de kleedkamer of misschien naar degenen in de top van de club”, zegt de ervaren verdediger van de Koninklijke voorafgaand aan het duel met Atlético Madrid, geciteerd door verschillende Spaanse media.

“Het verliezen van Cristiano is natuurlijk geen goede zaak voor ons, maar deze club gaat altijd door en zal verdergaan met prijzen pakken en titels vergaren. De gedrevenheid en motivatie zal nooit stoppen. Hij was een van de vele grote spelers die Madrid heeft verlaten en ze zijn altijd doorgegaan met groeien. Net als bij het vertrek van Zinédine Zidane, wensen we ze het allerbeste toe.”

“Een vervanger van Ronaldo? Dat is aan de president (Florentino Pérez, red.), niet aan ons. We zeggen altijd dat de deur openstaat voor versterkingen, maar het is belangrijker om de juiste mentaliteit te hebben. Dat is belangrijker dan welk talent dan ook”, besluit de Spaans international. De finale tussen Real Madrid en Atlético Madrid in Tallinn begint om 21.00 uur.