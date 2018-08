‘Dat De Ligt nog bij Ajax speelt, is het Mirakel van Amsterdam’

Henk Spaan heeft dinsdagavond genoten van Ajax. De journalist vond de Amsterdammers een uitstekende wedstrijd spelen tegen Standard Luik (3-0) en was vooral onder de indruk van Hakim Ziyech en Matthijs de Ligt, zo schrijft hij in zijn column voor Het Parool.

“Heeft Ziyech ooit beter gespeeld voor Ajax? Hij veroverde ballen, trok zich terug op rechts en verstuurde de ene beautypass na de andere. Af en toe kwam hij naar binnen voor de oogstrelende combinatie met Tadic (Dusan, red.).” Spaan omschrijft De Ligt als ‘de blonde Sergio Ramos’.

“Dat De Ligt nog steeds bij Ajax speelt, is het nieuwe Mirakel van Amsterdam. Matthijs was na afloop ook streng over onnodige slordigheden. Dat gold niet voor zijn zoveelste kopdoelpunt à la Ramos”, besluit de columnist. De negentienjarige De Ligt maakte tegen Heracles Almelo de gelijkmaker en scoorde ook tegen Standard.

De aanvoerder heeft inmiddels 67 officiële wedstrijden in het eerste van Ajax achter zijn naam staan en was daarin goed voor 8 doelpunten en 3 assists. De zevenvoudig international van het Nederlands elftal verlengde zijn contract in de Johan Cruijff ArenA in augustus vorig jaar en ligt sindsdien tot 2021 vast, met een optie op een extra jaar.