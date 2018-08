‘Hij was erg boos en toonde dat en daar was Pep niet blij mee’

Manchester City beleefde vorig seizoen een uitstekende periode onder Josep Guardiola, met de landstitel als resultaat. Kevin De Bruyne was een van de sterspelers bij the Citizens en in gesprek met de BBC erkent de Belgisch international dat hij zich steeds meer profileert als een leider, aangezien hij ook een dagje ouder wordt.

Als voorbeeld geeft de 27-jarige middenvelder een incident bij de verloren FA Cup-wedstrijd tegen Wigan Athletic, waarin Leroy Sané naar de kant werd gehaald na een rode kaart van Fabian Delph. “Toen was hij erg boos dat hij was gewisseld. Ik weet me te herinneren dat hij dat ook toonde en daar was Pep niet blij mee”, aldus De Bruyne, die naar Sané toeging.

“Ik zei: ‘Het zit allemaal wel goed. Het is niet omdat je slecht bent, het was om tactische redenen. Je gaat nog zoveel wedstrijden spelen, laat het niet te veel zien.’ Soms nemen managers het erg slecht op. Ik heb het ook gedaan toen ik jong was. Ik zei tegen Leroy dat hij nog wel dertig of veertig wedstrijden ging spelen en veel gaat winnen. Daar ben ik ook ingegroeid, in een leider zijn.”

“Toen ik hier kwam, was ik niet de speler die ik nu ben. Ik had niet dezelfde visie als die ik nu heb. Ik kwam uit Duitsland (VfL Wolfsburg, red.) en daarvoor wist ik niet te slagen in Engeland (bij Chelsea, red.). Als je het goed doet, hard traint en hard werkt, dan zie je steeds meer een leider. Ik probeer alles te doen wat ik kan om een wedstrijd te winnen”, aldus De Bruyne.